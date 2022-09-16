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Немецкий политик объяснил, почему Европа не будет обеспечивать Украину западными танками

Анастасия Бобылева
03:08 16.09.2022
Ларс Клингбейл пояснил, что между странами Европы существует договоренность, и участники соглашения не могут поставлять основные боевые танки западного образца.
Немецкий политик объяснил, почему Европа не будет обеспечивать Украину западными танками
© Фото: Christoph Soeder dpa Globallookpress
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Запад не сможет поставить свои основные боевые танки на Украину из-за соглашения между странами. Об этом сообщил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейл.

«Совместно с союзниками принято решение о том, что ни одна страна не поставляет основные боевые танки западного образца», - цитирует его ARD.

При этом Клингбейл подчеркнул: он надеется, что правительство будет внимательно следить за ситуацией и поможет разобраться с тем, какой следующий шаг должна предпринять Германия.

Так политик прокомментировал призыв председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выполнить требования Киева о поставках боевых танков. Она заявила, что Украина сможет себя защитить, если у нее будет хорошее военное обеспечение.

Агентство Bloomberg поделилось экспертным мнением по этому вопросу. Публицист Андреас Клут выразил уверенность, что Германия откажет Украине в просьбе.

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