По данным агентства, есть негласное правило о запрете поставок на Украину танков западного образца.

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По данным СМИ, Германия откажет Украине в просьбе предоставить военную помощь в виде танков «Леопард». Прогнозом о реакции Берлина на запрос Киева поделился с Bloomberg публицист Андреас Клут.

По данным эксперта, Киев уже дважды в марте и в сентябре (повторно) просил у Берлина танки «Леопард» и «Мардер».

«В Германии есть линейка первоклассных боевых танков «Леопарды». Впервые представленные в 1979 году и с тех пор совершенствовавшиеся, около 2000 этих проворных и смертоносных кошек-хищников используются в армии Германии и 12 других стран, входящих в НАТО и/или Европейский Союз. Помимо «Леопардов», у Германии есть и меньшие по размеру танки «Мардер» («куница»)», - сообщает агентство.

Но, по наблюдениям аналитика, Берлин не спешит вооружать Украину современными танками, так как существует некая договоренность на этот счет.

«Германия не может и не будет делать ничего, что не было бы согласовано со своими союзниками по НАТО и ЕС. И действительно, ни одна из этих стран-партнеров еще не прислала боевые танки западного производства (в отличие от советских). Германия, намекает Шольц, не хочет делать что-то первой, чтобы не оказаться втянутой в конфликт или обвиненной в его эскалации», - отметил Клут.

Кроме того, автор считает, возможности Германии по поставкам «Леопардов» ограничены, и их отправка на Украину подорвет обороноспособность страны.

«Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность», — резюмировал журналист.

Ранее Spiegel писал об обострении отношений Варшавы и Берлина из-за нежелания Германии поставлять «Леопарды» в Польшу и на Украину.