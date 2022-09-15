Глава Еврокомиссии считает, что Европа должна поставлять Украине танки

Согласно словам главы ЕК, необходимо обеспечивать Украину «любым» оружием, которое ей нужно.

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Страны Европейского союза должны воспринять всерьез просьбы Киева о поставках танков. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Bild.

«Если они говорят, что им (Киеву - прим. ред.) нужны танки, то мы должны воспринять это всерьез и поставить их им», - цитирует РИА Новости слова фон дер Ляйен.

Согласно словам главы ЕК, необходимо обеспечивать Украину «любым» оружием, которое ей нужно, а кроме того страну также необходимо поддержать денежными средствами в размере 5 миллиардов евро.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен именную табличку в Киеве. Также украинский президент поблагодарил главу ЕК за постоянную поддержку Украины.