Jerusalem Post: страны ШОС бросили вызов миропорядку США

Как пишет издание, намерение Ирана присоединиться к ШОС демонстрирует, что члены организации способны эффективно взаимодействовать без участия стран Запада.

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Подписание Ираном меморандума об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества, который открыл путь к полноправному членству страны в объединении, - важная веха для мирового сообщества, которая будет иметь реальные последствия. Об этом пишет обозреватель Сэт Францман для издания Jerusalem Post.

По мнению колумниста, это демонстрирует, что члены организации, которая в последние годы активно расширяется, способны эффективно взаимодействовать без участия стран Запада. Журналист также предположил, что ШОС вполне может стать препятствием на пути усилий западных стран по созданию однополярного мира во главе с Соединенными Штатами.

«Присоединение Ирана к организации ШОС во главе с Россией и Китаем - вызов мировому порядку, который пытаются возглавить США», - пишет Францман.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия выступает за скорейшее вступление Ирана в ШОС. Лидер российского государства отметил, что участие Ирана в Шанхайской организации сотрудничества позитивно отразится на деятельности объединения.

Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября. На полях саммита лидеры государств обсуждают усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.