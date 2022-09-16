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Выбиты окна с рамами: корреспондент показал здание Генпрокуратуры ЛНР, где произошел теракт

Андрей Аркадьев
Владислав Кустов
18:35 16.09.2022
В Херсоне обстрелу из РСЗО HIMARS подверглась администрация региона, в результате есть погибшие и пострадавшие. В Луганске жертвой теракта стали генеральный прокурор и его заместитель. Из столицы ЛНР репортаж ведет корреспондент Владислав Кустов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Луганске перекрыта одна из центральных улиц, как раз на ней находится здание Генеральной прокуратуры, где сегодня произошел мощный взрыв, в результате которого погибли генеральный прокурор Луганской Республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стекленко.

Взрыв произошел в первой половине дня как раз перед обедом. После взрыва всех сотрудников ведомства эвакуировали. В суматохе было непонятно, что произошло и есть ли жертвы. Но вот меньше часа спустя появляется информация. В здании сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв был направленным.

На месте весь день работают следователи. Они выясняют обстоятельства произошедшего. Внутрь здания посторонним вход запрещен. Кафе в Луганске, которое находится перед Генеральной прокуратурой, всегда открыто допоздна. Сейчас же людям не по себе и оно не работает.

Примерно в это же время ракеты из РСЗО HIMARS ударили по администрации Херсонской области. Там каждую пятницу проводят совещания представители муниципалитетов, информация об этом открытая. Возможно, ВСУ об этом знали. Жертвами удара, направленного против представителей власти, стали случайные прохожие и служащий администрации.

За неделю это не первый террористический акт со стороны ВСУ. Снаряды падали в общежитиях, колледжах. Все эти инциденты изучают сотрудники Следственного комитета России. Они пополнят материалы уголовного дела о преступлениях ВСУ в Донбассе.

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