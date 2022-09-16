Марочко рассказал подробности взрыва в здании Генпрокуратуры в Луганске

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал телеканалу «Звезда» подробности взрыва, произошедшего в здании Генеральной прокуратуры в Луганске. По его словам, взрыв произошел внутри одного из помещений.

«По характеру (повреждений. - Прим. ред.) взорвали внутри», - сообщил Марочко.

Всех сотрудников эвакуировали из здания. Точное число пострадавших на данный момент неизвестно.

Инцидент произошел днем 16 сентября. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что повреждены несколько окон на третьем этаже здания. На парковке рядом с ним стоит машина пожарной службы, неподалеку от нее видны мужчины в военной форме, держащие носилки с предположительно пострадавшим при взрыве.