Число жертв обстрела администрации Херсонской области возросло до трех
Сообщается, что среди жертв имеются случайные прохожие.
© Фото: ТРК "Звезда"
Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области возросло до трех. Об этом сообщил представитель экстренных служб города.
«Трое погибших, в том числе двое случайных прохожих», - цитирует РИА Новости собеседника.
Ранее вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по зданию администрации Херсонской области. Жителей города призвали обходить все административные здания и не покидать своих домов.