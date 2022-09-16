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Число жертв обстрела администрации Херсонской области возросло до трех

Игнат Далакян
15:54 16.09.2022
Сообщается, что среди жертв имеются случайные прохожие.
Число жертв обстрела администрации Херсонской области возросло до трех
© Фото: ТРК "Звезда"
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Число жертв ракетного обстрела администрации Херсонской области возросло до трех. Об этом сообщил представитель экстренных служб города.

«Трое погибших, в том числе двое случайных прохожих», - цитирует РИА Новости собеседника.

Ранее вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по зданию администрации Херсонской области. Жителей города призвали обходить все административные здания и не покидать своих домов.

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