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Президент России Владимир Путин заявил, что методы Украины не отличаются от методов террористов.

«Сделаем все, чтобы не допустить негативного развития событий. И ответ-то будет, если они не поймут, что такие методы недопустимы. Они, по сути, ничем не отличаются от методов террористов», - сказал Путин в ходе пресс-конференции в Самарканде, отвечая на вопрос относительно украинских терактов на освобожденных территориях, а также в республиках Донбасса.

Путин добавил, что Россия сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но лишь до поры до времени.

Кроме этого, президент России добавил, что заявил, что наступательная операция РФ в Донбассе не прекращается, но спешки нет.

