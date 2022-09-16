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Путин: РФ сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты до поры до времени

Егор Левин
18:37 16.09.2022
Глава государства отметил, что недавно ВС РФ «нанесли пару ударов», которые он назвал предупреждающими.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин в ходе проведения саммита ШОС в Самарканде заявил, что Россия лишь до определенного момента сдержанно реагирует на действия киевского режима.

В частности, российский лидер отметил теракты, совершаемые украинской стороной и удары по инфраструктуре.

«Мы видим эти попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени», - заявил Путин.

Глава государства отметил, что недавно Вооруженные силы России «нанесли пару ударов», которые он назвал предупреждающими.

Ранее Путин назвал одну из причин начала специальной военной операции России на Украине. Президент заявил, что СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава.

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