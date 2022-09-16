Путин заявил, что наступательная операция РФ в Донбассе не прекращается, но спешки нет

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Наступательная операция российский войск в Донбассе продолжается, но проходит без спешки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на полях саммита ШОС в Самарканде.

«Несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии, у нас наступательные операции в самом Донбассе-то не прекращаются, они идут... Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно Российская армия занимает новые и новые территории», - заявил Путин.

Путин заявил, что методы Украины не отличаются от методов террористов. При этом ответы России последуют, если Киев не осознает недопустимость таких методов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов