МИД РФ заявил, что Москва внесла 41 гражданина Австралии в стоп-лист

В список попали австралийцы из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня.

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Россия внесла 41 гражданина Австралии в стоп-лист. Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня», - говорится в заявлении МИД РФ.

В российском дипломатическом ведомстве отметили, что с учетом того, что официальная Канберра не собирается отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского «стоп-листа» будет продолжена.

Ранее Российская Федерация ввела санкции против 30 глав британских PR-структур и представителей оборонного лобби, продвигающих антироссийскую повестку. Попавшие в санкционные списки обвиняются в создании антироссийской пропаганды и принуждении к отказу сотрудничать с Российской Федерацией.

До этого Министерство иностранных дел РФ объявило посла Румынии в России персоной нон грата. Данное решение является ответной мерой на объявление румынской стороной персоной нон грата сотрудника российской дипломатической миссии в Бухаресте, как объяснили в МИД РФ.