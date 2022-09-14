РФ ввела санкции против 30 глав британских PR-структур и представителей оборонного лобби

Попавшие в санкционные списки обвиняются в создании антироссийской пропаганды и принуждению к отказу сотрудничать с Россией.

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Россия ввела санкции и запретили въезд в страну руководителям структур Великобритании, которые продвигали антироссийскую повестку, и представителям оборонного лобби. Всего в санкционный список попали 30 человек. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

«В список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию, включены, в частности, такие закоренелые русофобы, как генеральный директор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф.Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н.Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что представители компаний принуждают другие фирмы Великобритании отказываться от сотрудничества с Россией, а так же принимают непосредственное участие в создании антироссийской пропаганды.

«Ф.Ингхэм и Н.Регаццони режиссируют резонансные русофобские сюжеты в целях навязывания западных подходов и манипулирования общественным мнением. X. де Бреттон-Гордон известен своими провокационными «экспертными оценками», в которых неизменно рассуждает о якобы готовности России применить химическое оружие на территории Великобритании, а также против мирного населения на Украине», - сообщает ведомство.

Ранее представитель венгерского МИД Тамаш Менцер допустил, что ЕС пересмотрит санкции против России. Он также сказал, что с наступлением холодов лидеры европейских стран столкнутся с необходимостью управлять экономикой в новых условиях, и тогда они вполне могут оценить реальное положение дел и изменить свою политику.