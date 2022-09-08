В стране и мире МИД объявил посла Румынии в России персоной нон грата Максим Крюков Данное решение является ответной мерой на объявление румынской стороной персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Бухаресте. © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Министерство иностранных дел России сообщило, что в качестве ответной меры сотрудник посольства Румынии в РФ был объявлен персоной нон грата. «Восьмого сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К. Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata сотрудника посольства Румынии в Москве», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что данное решение является ответной мерой на объявление румынской стороной персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Бухаресте, которое было принято ранее. В прошлом месяце в Министерстве иностранных дел России заявили, что Российская Федерация высылает 14 болгарских дипломатов в качестве ответной меры. Согласно заявлению МИД РФ, эта мера является ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata и неприемлемыми 70 сотрудников загранучреждений РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика