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МИД объявил посла Румынии в России персоной нон грата

Максим Крюков
12:55 08.09.2022
Данное решение является ответной мерой на объявление румынской стороной персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Бухаресте.
МИД объявил посла Румынии в России персоной нон грата
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Министерство иностранных дел России сообщило, что в качестве ответной меры сотрудник посольства Румынии в РФ был объявлен персоной нон грата.

«Восьмого сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К. Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona nоn grata сотрудника посольства Румынии в Москве», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что данное решение является ответной мерой на объявление румынской стороной персоной нон грата сотрудника российской дипмиссии в Бухаресте, которое было принято ранее.

В прошлом месяце в Министерстве иностранных дел России заявили, что Российская Федерация высылает 14 болгарских дипломатов в качестве ответной меры. Согласно заявлению МИД РФ, эта мера является ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить persona nоn grata и неприемлемыми 70 сотрудников загранучреждений РФ.

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