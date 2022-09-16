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Путин выразил надежду, что зерно из Украины пойдет в беднейшие страны

Андрей Аркадьев
17:25 16.09.2022
Глава Российского государства поблагодарил турецкого президента за внесенный вклад в реализацию продовольственной программы, касающейся вывоза украинского зерна.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что большая часть продовольствия в рамках зерновой сделки отправится в беднейшие страны.

«Хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы, имею в виду вывоз украинского зерна. Будем надеяться, действительно, что значительная часть его - пока этого не удается достичь - все-таки пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран», - сказал глава государства.

В начале сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин назвал «наглым обманом» ситуацию с вывозом зерна с Украины. Также в ходе этого заседания он заявил, что из 87 кораблей, которые были вывезены из украинских портов, только два были направлены в беднейшие страны.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе усиления голода в Африке из-за отсутствия украинской пшеницы, называя причиной блокаду портов Украины. Между тем на европейских рынках тоже сильно вырос спрос на зерновые культуры из-за сокращения урожая.

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