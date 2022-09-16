В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦБ примет меры в отношении «маркетинговых» ипотечных ставок от застройщиков

Игнат Далакян
17:24 16.09.2022
Эльвира Набиуллина пояснила, что ставки по ипотеке не могут быть ниже (если они не субсидированные) ставок по долгосрочным облигациям федерального займа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ЦБ РФ
Читайте нас на:

Центробанк Российской Федерации будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке от застройщиков, которые предлагают ставку, близкую к нулю процентов. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Сейчас многие видят, что есть, действительно, очень низкие ставки, даже близкие к нулю. Так называемые ипотеки от застройщиков. Но хотела бы предостеречь, это чисто маркетинговый ход, и очень часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком. И мы сейчас будем принимать меры, потому что это введение в заблуждение заемщиков», - пояснила глава Банка России.

Эльвира Набиуллина пояснила, что ставки по ипотеке не могут быть ниже (в случае если они не субсидированные) ставок по долгосрочным облигациям федерального займа.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила положительные признаки в экономике Российской Федерации. Глава регулятора считает, что «экономическая ситуация развивается немного позитивнее».

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. Председатель российского правительства отметил, что при этом размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:31 В стране и мире
Лидеры Таджикистана и Киргизии договорились дипломатически решить конфликт на границе
16:01 В стране и мире
ВСУ нанесли удар по тепловой электростанции в Энергодаре
15:15 В стране и мире
Видео
Стали известны причины взрыва у аэродрома в Мелитополе
14:17 В стране и мире
Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил от границы
12:59 Армия
Видео
В МО РФ заявили о поражении пунктов дислокации формирования «Кракен» в Харькове
Популярное
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Видео
Бьют по позициям наступающих боевиков: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Видео
«Вихри» «Аллигаторов»: кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.