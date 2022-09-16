ЦБ примет меры в отношении «маркетинговых» ипотечных ставок от застройщиков

Эльвира Набиуллина пояснила, что ставки по ипотеке не могут быть ниже (если они не субсидированные) ставок по долгосрочным облигациям федерального займа.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ЦБ РФ

Центробанк Российской Федерации будет принимать меры в отношении «маркетинговых» ставок по ипотеке от застройщиков, которые предлагают ставку, близкую к нулю процентов. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Сейчас многие видят, что есть, действительно, очень низкие ставки, даже близкие к нулю. Так называемые ипотеки от застройщиков. Но хотела бы предостеречь, это чисто маркетинговый ход, и очень часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком. И мы сейчас будем принимать меры, потому что это введение в заблуждение заемщиков», - пояснила глава Банка России.

Эльвира Набиуллина пояснила, что ставки по ипотеке не могут быть ниже (в случае если они не субсидированные) ставок по долгосрочным облигациям федерального займа.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила положительные признаки в экономике Российской Федерации. Глава регулятора считает, что «экономическая ситуация развивается немного позитивнее».

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. Председатель российского правительства отметил, что при этом размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне.