Мишустин заявил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе «Льготная ипотека» с 9% до 7%. Об этом российский премьер заявил на заседании правительства РФ.
«Эта мера не только поможет большему числу людей приобрести жилье на выгодных условиях, но и окажет значительную поддержку строительному сектору, загрузит мощности и смежных отраслей», - отметил Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ отметил, что при этом размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Государственного союза заявил, что ипотека сейчас становится сложнодоступной для россиян. Согласно словам Путина, именно доступность кредитов обеспечивает долговременный стабильный спрос на жилье в новостройках.