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Набиуллина заявила о развитии экономики России лучше ожиданий

Ирина Елагина
15:17 16.09.2022
Глава ЦБ РФ считает, что «экономическая ситуация развивается немного позитивнее».
Набиуллина заявила о развитии экономики России лучше ожиданий
© Фото: ЦБ РФ
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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила позитивные признаки в экономике России. Данными финансовых аналитиков глава ЦБ РФ поделилась в итоговом заявлении по результатам заседания Совета директоров Банка России, состоявшегося в пятницу, 16 сентября.

«Снижение ВВП в II квартале близко к нашему прогнозу. При этом есть признаки, что в III квартале ситуация развивается немного позитивнее, хотя по-прежнему остается очень неоднородной по секторам и регионам», - отметила Набиуллина.

По данным ЦБ, в России происходит «структурная перестройка экономики», что приведет к переменам на рынке труда.

«Структурная перестройка экономики неизбежно приведет к высвобождению рабочей силы там, где производство теряет экономический смысл, и ее перетоку туда, где открываются новые возможности», - сообщила Набиуллина.

ЦБ РФ держит ситуацию под контролем и рассчитывает на улучшение прогноза по ВВП на 2023 год.

«Мы учтем все эти тенденции в обновленном прогнозе, который представим в октябре. С высокой вероятностью прогноз по ВВП на этот год будет улучшен», - резюмировала глава ЦБ.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых, так как есть «много признаков снижения текущего инфляционного давления».

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