В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стали известны причины взрыва у аэродрома в Мелитополе

Алексей Курильченко
15:15 16.09.2022
Взрыв произошел в ходе уничтожения саперами взрывоопасных предметов.
© Видео: Telegram, Иван Федоров © Фото: Telegram, Иван Федоров
Читайте нас на:

Взрыв в Запорожской области у аэродрома в Мелитополе произошел в ходе уничтожения саперами взрывоопасных предметов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В ходе обследования территории города Мелитополь инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы. Сегодня, 16 сентября, часть из них была уничтожена на месте путем управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время», - написал Рогов в Telegram.

Ранее в Мелитополе был взорван штаб общественного движения. Власти региона назвали произошедшее терактом. В результате взрыва никто не пострадал. Исполнители теракта были установлены.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:01 В стране и мире
ВСУ нанесли удар по тепловой электростанции в Энергодаре
15:15 В стране и мире
Видео
Стали известны причины взрыва у аэродрома в Мелитополе
14:17 В стране и мире
Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил от границы
12:59 Армия
Видео
В МО РФ заявили о поражении пунктов дислокации формирования «Кракен» в Харькове
12:28 В стране и мире
Стремоусов заявил, что удар ВСУ в Херсоне пришелся по его кабинету
Популярное
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Видео
Бьют по позициям наступающих боевиков: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Видео
«Вихри» «Аллигаторов»: кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.