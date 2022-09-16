Стали известны причины взрыва у аэродрома в Мелитополе

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Взрыв в Запорожской области у аэродрома в Мелитополе произошел в ходе уничтожения саперами взрывоопасных предметов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В ходе обследования территории города Мелитополь инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы. Сегодня, 16 сентября, часть из них была уничтожена на месте путем управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время», - написал Рогов в Telegram.

Ранее в Мелитополе был взорван штаб общественного движения. Власти региона назвали произошедшее терактом. В результате взрыва никто не пострадал. Исполнители теракта были установлены.