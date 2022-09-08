Власти Запорожья установили исполнителей теракта в Мелитополе

На месте ЧП прогремело два взрыва с разницей в несколько минут, сообщил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

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В результате взрыва у здания штаба общественного движения в Мелитополе никто не пострадал. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. С его слов, исполнители теракта уже известны.

«Слава Богу, все живы, даже нет пострадавших. Понятно, нанесен материальный ущерб, но это все мелочи, это восстанавливается, самое главное, что люди живы, здоровы, и ничего с ними не произошло», - сказал Рогов в эфире телепередачи «Соловьев LIVE».

Ранее он сообщил о взрыве в штабе общественного движения «Мы вместе с Россией». Говоря о подробностях случившегося Рогов отметил, что всего было два взрыва, причем первый послужил своеобразной «приманкой». Второй прогремел, когда к месту ЧП прибыли экстренные службы и горожане.

«Те, кто готовили и реализовывали (теракт), будут задержаны или ликвидированы при попытке к бегству или сопротивлению, потому что вводные по этим негодяям известны», - добавил Рогов.

Приазовская часть Запорожской и вся Херсонская области находятся под контролем ВС РФ. В ходе осуществления спецоперации по защите мирного Донбасса, российские войска взяли под контроль крупные населенные пункты: Бердянск, Мелитополь, Херсон. В них сформированы новые администрации, восстанавливаются экономические и социальные связи с Россией. Регионы заявили о своем намерении войти в ее состав.