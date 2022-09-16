Взрыв прогремел у аэродрома Мелитополя
Взрыв произошел в ходе уничтожения взрывоопасных предметов.
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На территории Запорожской области в районе аэродрома Мелитополя прогремел взрыв. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов - по его словам, взрыв произошел в результате разиминирования.
«В ходе обследования территории города Мелитополь инженерные подразделения выявили взрывоопасные предметы. Сегодня, 16 сентября, часть из них была уничтожена на месте путем управляемого и контролируемого подрыва, а остальные будут уничтожены в ближайшее время», - написал Рогов в Telegram.
Ранее произошел взрыв в здании Генпрокуратуры Луганской Народной Республики. В результате погиб генпрокурор Сергей Горенко.