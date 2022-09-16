Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил от границы

Страны сумели прийти к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов.

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Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились об отводе дополнительных сил от таджикско-киргизской границы, пишет пресс-служба киргизского лидера.

Ранее сообщалось, что Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов. Решение вступило в силу с 13 часов по московскому времени.

Также стороны достигли договоренности об ускорении работы Межправительственной комиссии Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы.

Ранее Душанбе и Бишкек обвиняли друг друга в обстрелах. Боевые столкновения между военными двух стран шли по всей протяженности границы. Киргизия заявляла, что Таджикистан обстрелял город Баткен, Таджикистан утверждал, что соседнее государство использует «все виды тяжелого вооружения» в ходе обстрелов.