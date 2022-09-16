Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил от границы
Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились об отводе дополнительных сил от таджикско-киргизской границы, пишет пресс-служба киргизского лидера.
Ранее сообщалось, что Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов. Решение вступило в силу с 13 часов по московскому времени.
Также стороны достигли договоренности об ускорении работы Межправительственной комиссии Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации госграницы.
Ранее Душанбе и Бишкек обвиняли друг друга в обстрелах. Боевые столкновения между военными двух стран шли по всей протяженности границы. Киргизия заявляла, что Таджикистан обстрелял город Баткен, Таджикистан утверждал, что соседнее государство использует «все виды тяжелого вооружения» в ходе обстрелов.