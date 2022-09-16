Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

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Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана договорились в прекращении огня на границе. Решение вступило в силу с 13 часов по московскому времени. Об этом сообщили в пограничной службе киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16.00 (13.00 мск)», - сообщили в пресс-службе.

Сообщения о первой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили ночью 13 сентября. В ходе перестрелки погиб 29-летний военнослужащий Таджикистана, от кровопотери в больнице также умер его 26-летний товарищ. Киргизия сообщила о 31 пострадавшем. По данным погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии, боевые столкновения между военными Киргизии и Таджикистана идут по всей протяженности границы.