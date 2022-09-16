В Киргизии сообщили, что погранвойска прекратили обстрелы на границе с Таджикистаном

До этого стороны договорились о прекращении огня на границе с 13 часов по московскому времени.

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В погранслужбе Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии объявили, что пограничники прекратили огонь на границе с Таджикистаном. Вместе с тем интенсивность ведения огня со стороны Таджикистана резко снизилась, добавили в ведомстве, однако «на некоторых участках границы таджикские военные периодически обстреливают кыргызские позиции».

«Подразделения ПС ГКНБ Кыргызской Республики прекратили огонь на участках столкновений», - приводит РИА Новости сообщения ведомства.

Немногим ранее главы спецслужб Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Решение вступило в силу с 13 часов по московскому времени.

Сообщения о первой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили ночью 13 сентября. В результате перестрелок погибли двое военнослужащих Таджикистана. Киргизия сообщила о 31 пострадавшем. Москва призвала Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по прекращению эскалации конфликта на границе и перейти к дипломатии.