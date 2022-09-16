Москва призывает Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по прекращению эскалации

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Москва призвала Киргизию и Таджикистан срочно принять меры по прекращению эскалации конфликта на границе и перейти к дипломатии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Российская сторона продолжает с озабоченностью следить за напряженной обстановкой на киргизско-таджикской границе, которая вновь резко обострилась в ночь на 16 сентября в результате очередного витка вооруженного противостояния. К сожалению, с обеих сторон есть убитые и раненые. В этой связи выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших. Призываем обе стороны принять срочные исчерпывающие меры для устойчивого перевода ситуации в политико-дипломатическое русло, пресечения любых попыток эскалации, а также провокаций третьих сторон», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Сообщения о первой перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана поступили ночью 13 сентября. В ходе перестрелки погиб 29-летний военнослужащий Таджикистана, от кровопотери в больнице также умер его 26-летний товарищ. Киргизия сообщила о 31 пострадавшем. По данным погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии, боевые столкновения между военными Киргизии и Таджикистана идут по всей протяженности границы.