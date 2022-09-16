В стране и мире В Генштабе ВС Армении заявили о вторжении Азербайджана на 7,5 километров вглубь страны Тимур Шерзад Начальник Генштаба ВС Армении заявил, что некоторые группы и отряды Азербайджана на данный момент находятся в окружении. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян заявил о вторжении войск Азербайджана на 7,5 километров вглубь страны. По его словам, азербайджанские подразделения находятся в 4,5 километрах от курортного города Джермук. «Это то направление, где противник вторгся на суверенную территорию Армении шириной 8,5 км и глубиной до 7,5 км. Данное вторжение ВС Азербайджана сделали группами и отрядами, отдельные их группы и отряды находятся сейчас в окружении. На данный момент ВС Азербайджана находятся на расстоянии 4,5 км от Джермука», - заметил Асрян. Ранее министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 71 своего военнослужащего в ходе эскалации на границе с Арменией. Также в Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика