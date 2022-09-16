В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Генштабе ВС Армении заявили о вторжении Азербайджана на 7,5 километров вглубь страны

Тимур Шерзад
13:30 16.09.2022
Начальник Генштаба ВС Армении заявил, что некоторые группы и отряды Азербайджана на данный момент находятся в окружении.
В Генштабе ВС Армении заявили о вторжении Азербайджана на 7,5 километров вглубь страны
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян заявил о вторжении войск Азербайджана на 7,5 километров вглубь страны. 

По его словам, азербайджанские подразделения находятся в 4,5 километрах от курортного города Джермук. 

«Это то направление, где противник вторгся на суверенную территорию Армении шириной 8,5 км и глубиной до 7,5 км. Данное вторжение ВС Азербайджана сделали группами и отрядами, отдельные их группы и отряды находятся сейчас в окружении. На данный момент ВС Азербайджана находятся на расстоянии 4,5 км от Джермука», - заметил Асрян. 

Ранее министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 71 своего военнослужащего в ходе эскалации на границе с Арменией. 

Также в Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:59 Армия
Видео
В МО РФ заявили о поражении пунктов дислокации формирования «Кракен» в Харькове
12:28 В стране и мире
Стремоусов заявил, что удар ВСУ в Херсоне пришелся по его кабинету
12:01 В стране и мире
Видео
В здании Генпрокуратуры ЛНР в Луганске прогремел взрыв
11:03 В стране и мире
Си Цзиньпин призвал не допустить попыток внешних сил организовать «цветные революции»
10:08 В стране и мире
В Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Популярное
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Видео
Бьют по позициям наступающих боевиков: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Видео
«Вихри» «Аллигаторов»: кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.