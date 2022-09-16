В стране и мире В Кремле сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Пашиняном Елизавета Потейчук Отмечено, что беседа сторон состоялась поздно ночью. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поздно ночью. «Действительно, был телефонный разговор поздно ночью», - приводит ТАСС слова официального представителя Кремля. Напомним, ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об артиллерийских обстрелах со стороны Азербайджана. Правительство Армении обратилось к России, Совету Безопасности ООН, а также к ОДКБ из-за действий азербайджанской стороны. Позднее Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели 71 своего военнослужащего в результате боестолкновений на азербайджано-армянской границе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика