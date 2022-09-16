В касках и брониках: кадры прибытия приставов в ресторан Моргенштерна*
Опубликованы кадры момента закрытия ресторана, принадлежащего шоумену Моргенштерну* в Москве. Тверской суд приостановил на 90 суток его работу, официальной причиной названо нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
На кадрах видны крепкие мужчины в камуфляже, касках и бронежилетах с надписями «Федеральная служба судебных приставов» на спинах. В сопровождении журналистов они зашли в здание и непосредственно в ресторан.
По предварительным данным, помимо административной статьи о санитарных нормах в заведении также возможны нарушения в области пожарной безопасности и оборота алкогольной продукции.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Напомним, исполнитель покинул Россию в ноябре 2021 года. Тогда глава СК РФ обвинил рэпера в торговле наркотиками. Кроме того, Моргенштерн* испытывал проблемы с общественными организациями после спорных высказываний о Дне Победы.
* признан в Российской Федерации иностранным агентом.