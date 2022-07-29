В ресторане Моргенштерна* нашли нарушения пожарной безопасности и оборота алкоголя
В московском ресторане рэпера Алишера Моргенштерна* «Кайф и точка» сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения пожарной безопасности и оборота алкоголя, а также санитарно-эпидемиологические нарушения. Проверку провели по обращению, которое поступило в прокуратуру.
По фактам нарушений обещают принять меры прокурорского реагирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.
Напомним, что в мае этого года Моргенштерна* признали иностранным агентом. После этого он покинул Россию.
Статус иноагента ему присвоили за получение денег от организаций из Израиля и Украины. Также Минюст РФ полагает, что Моргенштерн* занимается политической деятельностью.
* Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) признан в Российской Федерации иностранным агентом.