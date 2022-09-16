В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем при конфликте на границе с Таджикистаном
© Фото: ТРК "Звезда"
В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем при конфликте на границе с Таджикистаном
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В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем при конфликте на границе с Таджикистаном
© Фото: ТРК "Звезда"
В Киргизии сообщили о 31 пострадавшем при конфликте на границе с Таджикистаном
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