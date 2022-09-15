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CNN опроверг информацию о поставках Украине ракет ATACMS

Ирина Елагина
20:32 15.09.2022
Источники CNN заявили, что Вашингтон не пойдет на поставки ракет большой дальности Украине.
CNN опроверг информацию о поставках Украине ракет ATACMS
© Фото: defense.gov
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Вашингтон не намерен включать в пакет военной помощи Украине баллистические ракеты ATACMS дальностью 300 км. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«США все еще не склонны предоставлять украинским силам армейские тактические ракетные комплексы большой дальности, также известные как ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев», - сообщили официальные лица CNN.


Ракеты ATACMS имеют дальность действия до 300 километров или 185 миль, и в случае их размещения на Украине они представляют угрозу безопасности приграничных районов России. Информацией о возможных поставках ATACMS на Украину накануне поделилась газета The Wall Street Journal, ссылаясь список, представленный членам Конгресса США.

«Администрация по-прежнему считает, что предоставление этих систем может привести к эскалации, потому что они могут быть использованы для обстрела самой России. В настоящее время максимальная дальность оружия, предоставляемого США Украине, составляет около 49 миль», - пишет сайт СМИ.

Источники CNN дали понять, что США не считают нужным расширять спектр военной помощи Украине, хотя Киев просит об этом.

Так, в конце августа заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль заявил, что «в настоящее время Украине не требуются ATACMS для обслуживания целей, которые имеют непосредственное отношение к текущей ситуации».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки на Украину американских баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров создают риск прямого вовлечения США в военный конфликт с Россией.  А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США перейдут «красную черту», если примут решение о поставке Украине ракет большой дальности.

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