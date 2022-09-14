Посол России в Вашингтоне: поставки ракет ATACMS Киеву чреваты военным конфликтом США и РФ

«Это прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», - так дипломат прокомментировал возможность поставок ракет большой дальности на Украину.

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Поставки на Украину американских баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров создают риск прямого вовлечения США в военный конфликт с Россией. Об опасных перспективах нового пакета американской военной помощи Украине заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

Размещение на территории Украины американских ракет большой дальности означает угрозу безопасности России, так как в область потенциального удара попадают крупные российские города, промышленные предприятия и транспортные узлы.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», - подчеркнул посол РФ.

Антонов заострил внимание на нарушениях норм гуманитарного права со стороны ВСУ на территориях, которые Киев считал частью Украины, и заявил о недопустимости передачи киевскому режиму мощного оружия, так как оно может выстрелить по России.

«Обстреливаются населенные пункты Донбасса, гибнут мирные невинные люди. Посмотрите сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике. Если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет, они ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране», - резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что Киев запрашивает у Вашингтона ракеты большей дальности, которые прежде американская сторона отказывалась предоставлять Украине, в том числе ракеты семейства ATACMS, дальностью до 300 км.