Путин и Эрдоган кратко пообщались на полях саммита ШОС

Беседа состоялась во время церемонии посадки деревьев.

© Фото: ТРК "Звезда"

Президенту России Владимиру Путину удалось недолго пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде. Беседа состоялась во время церемонии посадки деревьев.

Завтра, 16 сентября, президенты проведут полноценные переговоры. Ожидается, что будет дана оценка реализации договоренностей по вывозу украинского зерна и экспорту продовольствия и удобрений РФ.

Ранее Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.

Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.