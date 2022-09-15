Путин: тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной стабильности

По словам президента РФ, Россия и Китай выступают за формирование справедливого миропорядка на базе международного порядка и центральной роли ООН.

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Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде.

«Российско-китайское межгосударственное взаимодействие можно считать образцом. Внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое», - заявил Путин.

В ходе переговоров Путин также заявил, что попытки Запада создать однополярный мир в последнее время стали приобретать уродливые очертания.

Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.