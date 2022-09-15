Путин встретился с президентом Узбекистана в Самарканде

Пресс-секретарь президента Узбекистана назвал встречу одной из основных на полях саммита ШОС в Самарканде.

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Президенты Российской Федерации Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Самарканде обсуждают увеличение объемов товарооборота и продвижение совместных проектов кооперации. Об этом сообщает пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.

«В эти минуты проходит одна из основных встреч на полях саммита ШОС. Глава нашего государства проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным», - говорится в сообщении в Telegram-канале Асадова.

Ранее российский президент встретился с президентом Туркмении на полях саммита ШОС в Самарканде. Владимир Путин озвучил намерение выводить отношения двух стран на новый уровень, что предусматривает подписанная между РФ и Туркменией декларация об углублении стратегического партнерства.

Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.