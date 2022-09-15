Путин встретился с президентом Туркмении в Самарканде

Президент России Владимир Путин озвучил намерение выводить отношения двух стран на новый уровень. Это предусматривает подписанная между Россией и Туркменией декларация об углублении стратегического партнерства.

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Президент России Владимир Путин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Путин напомнил, что в апреле было отмечено 30-летие дипломатических отношений между двумя странами, и констатировал уровень стратегического партнерства, который имеет место быть не только на бумагах, но и в реальной жизни.

«Правительства, министерства, ведомства наших стран работают над реализацией договоренностей, которые были достигнуты в ходе вашего визита в Москву 10 июня. Подписано 14 межправительственных, межведомственных документов в самых различных областях. Все это имеет большое значение для развития наших связей, прежде всего это экономика», - заметил Путин.

Он озвучил намерение выводить отношения двух стран на новый уровень. Это предусматривает подписанная между Россией и Туркменией декларация об углублении стратегического партнерства.

Владимир Путин добавил, что Россия - один из ведущих торгово-экономических партнеров Туркмении и она намерена увеличивать свою долю.

Президент РФ констатировал, что во время пандемии товарооборот несколько подсократился. По его словам, это предмет для обсуждения, и надо понять, что надо сделать дополнительно, чтобы выровнять ситуацию и улучшать ее дальше. Путин выразил уверенность, что ситуация будет меняться в лучшую сторону.