В стране и мире Путин встретился с президентом Киргизии в Самарканде Елизавета Потейчук Встреча лидеров стран стала первой в серии двусторонних переговоров Путина на саммите. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Указанная встреча ознаменовала начало серии двусторонних переговоров Путина на саммите. «В Самарканде на полях саммита ШОС, заседания которого запланированы на 16 сентября, проходит встреча Владимира Путина с Президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Напомним, саммит пройдет 15-16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика