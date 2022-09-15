Си Цзиньпин заявил, что России и Китаю надо защищать региональную безопасность

Председатель КНР добавил, что также нужно защищать интересы развивающихся стран и формирующихся рынков.

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Российской Федерации и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде.

«(Сторонам. - Прим. ред.) стоит защищать интересы региональной безопасности, а также интересы развивающихся стран и формирующихся рынков», - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Также президент Российской Федерации в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС отметил, что тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной стабильности. По словам российского президента, Россия и КНР выступают за формирование справедливого миропорядка на базе международного порядка и центральной роли Организации Объединенных Наций.

Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.