Обстрелы спальных кварталов: кадры с последствиями ударов ВСУ по городу Стаханов в ЛНР

За прошедшие сутки украинская сторона обстреляла Стаханов, Перевальск и Светлодарск при помощи РСЗО HIMARS, выпустив 16 ракет. А с начала текущих суток по Стаханову и Лисичанску противником было выпущено еще 10 ракет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры с последствиями украинского обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике. Было повреждено здание Стахановского педагогического колледжа.

Как ранее заявляли в представительстве ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинская сторона обстреляла Стаханов, Перевальск и Светлодарск при помощи РСЗО HIMARS, выпустив 16 ракет. А с начала текущих суток по Стаханову и Лисичанску противником было выпущено еще 10 ракет.

В Стаханове, как отметили в сводке ЛНР, было повреждено три жилых дома и линия электропередачи. Официальной информации по последствиям обстрелов за текущие сутки нет - обстоятельства уточняются.

Ранее в Херсонской области рассказали о безуспешной попытке ВСУ высадить десант, который был расстрелян нашей артиллерией.