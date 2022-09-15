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«Расстреляны артиллеристами»: в Херсонской области рассказали о безуспешной попытке ВСУ высадить десант

12:18 15.09.2022
Как утверждает замглавы администрации области, практически весь флот Украины был уничтожен с первых дней спецоперации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Украинские войска предприняли попытку произвести высадку десантной группы вблизи Кинбурнской косы, рассказал «Звезде» замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Попытка высадиться на территорию Херсонской области со стороны Черного моря не увенчалась успехом. Было около семи катеров, которые, выйдя на периметр Кинбурнской косы, были сразу же расстреляны артиллеристами, Росгвардия всех купировала. Часть катеров отошла», - рассказал он.

Как утверждает Стремоусов, практически весь флот Украины был уничтожен с первых дней спецоперации, поэтому массированной атаки на данном участке быть не может.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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