Путин сообщил Раиси об отправке в Иран делегации с представителями 80 компаний РФ

Президент РФ отметил, что первая делегация в мае была очень рада увиденному в Иране.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Ибрахимом Раиси заявил, что в Иран на следующей неделе отправится делегация, в составе которой будут представители 80 крупных российских компаний. Встреча состоялась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Активно работает межправкомиссия. На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов, всего в ней участвуют около 80 российских компаний», - заявил Путин.

Президент также сообщил о результатах первого визита делегации, который состоялся в мае.

«И должен сказать, что многие члены делегации потом мне рассказывали о своих впечатлениях - были очень рады тому, что увидели на иранских предприятиях... Честно говоря, даже не ожидали. Я лично вас с этим поздравляю», - заявил Путин.

Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС. Ранее Путин уже провел встречу с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Российский президент отметил, что товарооборот РФ и Киргизии растет очень хорошими темпами и Москва продолжает оказывать экономическую поддержку Бишкеку.