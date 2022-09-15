В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин сообщил Раиси об отправке в Иран делегации с представителями 80 компаний РФ

Алексей Курильченко
12:29 15.09.2022
Президент РФ отметил, что первая делегация в мае была очень рада увиденному в Иране.
Путин сообщил Раиси об отправке в Иран делегации с представителями 80 компаний РФ
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Ибрахимом Раиси заявил, что в Иран на следующей неделе отправится делегация, в составе которой будут представители 80 крупных российских компаний. Встреча состоялась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«Активно работает межправкомиссия. На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию деловых кругов, всего в ней участвуют около 80 российских компаний», - заявил Путин.

Президент также сообщил о результатах первого визита делегации, который состоялся в мае.

«И должен сказать, что многие члены делегации потом мне рассказывали о своих впечатлениях - были очень рады тому, что увидели на иранских предприятиях... Честно говоря, даже не ожидали. Я лично вас с этим поздравляю», - заявил Путин.

Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС. Ранее Путин уже провел встречу с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Российский президент отметил, что товарооборот РФ и Киргизии растет очень хорошими темпами и Москва продолжает оказывать экономическую поддержку Бишкеку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:18 Армия
Видео
«Расстреляны артиллеристами»: в Херсонской области рассказали о безуспешной попытке ВСУ высадить десант
11:29 Армия
Видео
Подготовка к бою: как учатся воевать танкисты на полигонах Хабаровского края
10:44 В стране и мире
Видео
В ОДКБ сообщили, что миссия организации сегодня прибудет в Ереван
08:30 В стране и мире
Видео
Украинский пленный описал, как командование оставило его раненым на поле боя
06:17 Армия
Видео
В любых погодных условиях: кадры боевой работы С-300В в зоне спецоперации
Популярное
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
В режиме нон-стоп: кадры боевой работы экипажей вертолетов и групп огневого прикрытия в зоне СВО
Видео
Бьют по позициям наступающих боевиков: кадры боевой работы РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации
Видео
«Вихри» «Аллигаторов»: кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации
Видео
МО РФ: в районах Купянска и Изюма нанесены высокоточные удары по националистам из «Кракена»
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.