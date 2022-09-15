Хуснуллин заявил, что на стройки могут привлечь осужденных по экономическим статьям

Вице-премьер отметил, что инициатива рассматривается с целью предоставить заключенным, задействованным в исправительных работах, право на условно-досрочное освобождение.

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Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что на стройки в стране могут привлечь лиц, осужденных по нетяжелым, в частности, экономическим статьям УК РФ.

По словам вице-премьера, кабмин рассматривает подобную возможность с целью предоставления заключенным, задействованным в исправительных работах, права на условно-досрочное освобождение.

«Если они переходили на исправительные работы, у них не было возможности получить условно-досрочное освобождение. Сейчас в Минюст внесена поправка законодательная по нашей инициативе. Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения», - сообщил Хуснуллин.

По мнению зампреда, мера способна привести к тому, что часть заключенных могла бы работать на стройке.

Ранее Хуснуллин также заявил о возможности привлечения к работе на стройках в России до 50 тысяч северокорейских рабочих.