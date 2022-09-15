Хуснуллин: до 50 тысяч северокорейских рабочих могут привлечь на стройки в РФ
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Хуснуллин: до 50 тысяч северокорейских рабочих могут привлечь на стройки в РФ
|
Хуснуллин: до 50 тысяч северокорейских рабочих могут привлечь на стройки в РФ
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Хуснуллин: до 50 тысяч северокорейских рабочих могут привлечь на стройки в РФ
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