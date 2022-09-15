Захарова объявила, что получила визу США для участия в Генассамблее ООН

Ряд членов российской делегации при этом визы до сих пор не получили.

© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН. При этом, по ее словам, ряду других членов российской делегации до сих пор визы не предоставили.

«Что касается виз, дали визы некоторым членам делегации - Сергею Викторовичу Лаврову и некоторым лицам из сопровождающих лиц. Остальное пока еще не решено», - рассказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская делегация не получила американские визы для участия в 77-й Генеральной Ассамблее ООН. Тогда было направлено официальное письмо Генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.