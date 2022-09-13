Лаврову выдали визу для участия в Генассамблее ООН
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Лаврову выдали визу для участия в Генассамблее ООН
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Лаврову выдали визу для участия в Генассамблее ООН
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Лаврову выдали визу для участия в Генассамблее ООН
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