Пасечник: Киев пытается «затащить» НАТО на Украину

Так глава ЛНР прокомментировал новый проект Киева по гарантиям безопасности, где одним из гарантов названы США.

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Киев пытается постепенно «затащить» НАТО на Украину. Так высказался глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник об украинском проекте по гарантиям безопасности.

«Не получилось с налета вступить в НАТО - давайте будем альянс по кускам затаскивать на Украину, свяжем договором и устроим бойню в Европе. Именно такой логике следует киевский режим, предлагая странам Запада и не только подписаться под неким соглашением по безопасности», - приводит его слова ТАСС.

По мнению политика, президент Украины Владимир Зеленский не думает о том, сколько будет жертв и где будут «полыхать пожары войны». Пасечник также сказал, что Зеленский пытается ввергнуть половину мира в войну вместо того, чтобы искать мира.

Проект Киева по гарантиям безопасности предполагает, что в качестве гарантов выступят США, страны Евросоюза, Великобритания, Австралия и Турция.