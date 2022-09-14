В стране и мире Глава ЛНР заявил, что Зеленский пытается ввергнуть полмира в войну Игнат Далакян По словам Пасечника, Зеленский ищет не мира для своего народа, а очередные способы ввергнуть свою страну и половину земного шара в полномасштабную войну. © Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский, чувствуя неминуемый крах, ищет способы ввергнуть пол-Земли в полномасштабную войну. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. «Зеленский, чувствуя свой неминуемый крах, ищет не мира для своего народа, а очередные способы ввергнуть свою страну и половину земного шара в полномасштабную, затяжную войну», - цитирует ТАСС Леонида Пасечника, который прокомментировал предложенный Киевом проект «гарантий безопасности». Ранее украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации в стране. Соответствующий документ законодательный орган власти Украины должен рассмотреть в ближайшее время. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика