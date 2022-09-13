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В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских лиц старше 18 лет

Игнат Далакян
16:42 13.09.2022
Согласно проекту документа, Украина должна держать серьезные силы территориальной обороны, которые можно призвать на военную службу.
В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских лиц старше 18 лет
© Фото: Maca Vojtech Darvik, CTK, Globallookpress
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Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских лиц в возрасте от 18 лет.

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности страны, а в качестве гарантов Киев предлагает страны Европейского союза, Соединенных Штатов, Великобританию, Австралию и Турцию.

«(Предусматриваются. - Прим. ред.) силы территориальной обороны, которые бы включали всех гражданских лиц возрастом от 18 лет. По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна держать достаточно серьезные силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу», - цитирует РИА Новости текст проекта.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявлял, что Киев с начала августа осуществляет принудительную эвакуацию своих граждан, даже если им ничего не угрожает. По словам российского дипломата, отказывающихся уезжать из родных мест пугают ответственностью за сотрудничество с Россией.

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