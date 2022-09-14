В МИД РФ указали, что ЕС пытается вытеснить Россию из Закавказья

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Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар назвал целями Европейского союза вытеснение РФ из Закавказья и бесцеремонное вмешательство в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном. По его словам, это происходит на фоне санкционной кампании, которую развязали страны Запада, а также прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ.

«Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем. Мы ежедневно занимаемся практической работой, которая опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов и ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», - сказал Гончар в беседе с РИА Новости.

Кроме того, представитель российского внешнедипломатического ведомства указал на тесный контакт России с Азербайджаном и Арменией для стабилизации ситуации на границе.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал Совету коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, каковы шаги России по урегулированию ситуации на границе Азербайджана и Армении и снижению напряженности на указанной территории.