Секретариат: Путин сообщил в ОДКБ о шагах РФ для деэскалации на границе Армении и Азербайджана

Президент отметил, что Россия предпримет шаги по снижению напряженности на указанной территории.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал Совету коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, каковы шаги России по урегулированию ситуации на границе Азербайджана и Армении и снижению напряженности на указанной территории. Об этом сообщил секретариат ОДКБ по итогам внеочередной сессии.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным доведена информация до членов СКБ о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности», цитирует секретариат РИА Новости.

Ранее стало известно о планах ОБСЕ провести заседание из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана. Инициатором заседания выступила Армения. Минобороны страны в ночь на 13 сентября объявило о провокации со стороны Азербайджана. МО Азербайджана, в свою очередь, обвинило в провокации Ереван и также официально сообщило о конфликте на границе.