Мэр Донецка: из-за обстрелов ВСУ с февраля погибли более 190 жителей, включая 8 детей

С конца февраля 2022 года количество жертв среди мирных граждан, включая детей, составило почти 200 человек.

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В результате обстрелов Донецка со стороны вооруженных сил Украины погибли 192 мирных жителя, начиная с февраля 2022 года. Среди них - восемь детей. Вместе с тем были ранены 887 человек, из них 42 ребенка. Об этом рассказал в интервью ТАСС мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Огромное количество пострадавших среди мирных граждан: с февраля в городе погибли 192 человека, из них восемь детей. Только в Донецке ранены 887 человек, в том числе 42 ребенка. Это самая страшная цифра, которую мне приходилось озвучивать», - приводит его слова агентство.

Также обстрелам украинских военных подвергается и луганский Лисичанск. Во вторник, 13 сентября, там погибли два жителя в результате удара HIMARS.

Территориальная оборона ДНР сообщала, что с 08.00 31 августа до 08.00 1 сентября на территории Донецкой республики погибли четыре человека и еще 20 мирных жителей получили ранения, включая подростка 2005 года рождения.